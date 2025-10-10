Russland startet neue Welle von Angriffen auf Kiew und Energieanlagen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein groß angelegter russischer Angriff am frühen Freitag Kiew getroffen hat, Brände in Mehrfamilienhäusern ausgelöst und kritische Energieinfrastrukturen beschädigt hat. Explosionen hallten durch die Stadt, als Drohnen und Raketen Wohngebiete trafen und die Rettungskräfte gezwungen waren, die ganze Nacht über gegen die Flammen zu kämpfen. Am Ostufer des Flusses Dnipro kam es zu Strom- und Wasserausfällen, während mehrere Regionen ohne Strom blieben. In Saporischschja forderte ein ähnlicher Beschuss Tote und schwere Schäden an Häusern. Unterdessen mahnten die lokalen Behörden zur Ruhe, während die Reparaturteams daran arbeiteten, die grundlegenden Dienstleistungen wiederherzustellen, da die Besorgnis über einen erneuten Druck auf das ukrainische Energienetz vor dem Winter wächst.