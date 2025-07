Russland startet größten Drohnenangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat seine bisher umfangreichste Drohnenoffensive gegen die Ukraine durchgeführt, nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin beschuldigt hatte, die Friedensbemühungen zum Scheitern gebracht zu haben.

"Dies ist ein demonstrativer Angriff, und er kommt zu einer Zeit, in der es so viele Versuche gab, Frieden und Waffenstillstand zu erreichen, aber Russland lehnt alles ab", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. "Jeder, der Frieden will, muss handeln."

Die Welle unbemannter Flugzeuge und Raketen, die vor allem auf Luzk und andere Regionen gerichtet war, markierte eine scharfe Eskalation des anhaltenden Konflikts und löste Nothilfemaßnahmen im ganzen Land und sogar im benachbarten Polen aus. Weitere Details erfährst du im Beitrag unten.