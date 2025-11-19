Russland startet einen massiven nächtlichen Angriff in der gesamten Ukraine, wobei 10 Tote und 86 Verletzte entstanden sind

HQ

Mindestens 10 Menschen wurden getötet und 86 verletzt, nachdem Russland am frühen Mittwochmorgen einen großen nächtlichen Raketen- und Drohnenangriff über die Ukraine gestartet hatte. Die Angriffe treffen mehrere Regionen und schädigen Wohngebäude, ein Krankenhaus, Schulen und kritische Energieinfrastruktur.

Die ukrainischen Behörden meldeten während des Angriffs mehr als 470 Drohnen und 48 Raketen verschiedener Art. Charkiw gehörte zu den am stärksten betroffenen Städten, wobei Drohnenangriffe Dutzende verletzten, darunter Kinder.

Auch westliche Regionen wie Ternopil und Lwiw (über 500 Kilometer von der Front entfernt) wurden angegriffen, was zu weitreichenden Schäden und Stromausfällen führte. Weitere Angriffe wurden in Ternopil und Iwano-Frankiwsk gemeldet, wo mehrere Menschen starben.

Das ukrainische Energieministerium bestätigte Notstromausfälle in mehreren Oblasts nach erneuten Angriffen auf Energieanlagen. In Lwiw wurden große Brände gemeldet, und die Behörden forderten die Bewohner auf, wegen möglicher Luftverschmutzung nach Explosionen im Haus zu bleiben.

Der nächtliche Angriff löste auch regionale Reaktionen aus. Polen startete Kampfflugzeuge und schloss vorübergehend zwei Flughäfen als Vorsichtsmaßnahme in der Nähe seiner Grenze zur Ukraine. Rumänien setzte außerdem Eurofighter und F-16 ein, nachdem es eine Drohne entdeckt hatte, die kurzzeitig seinen Luftraum durchbrach.

