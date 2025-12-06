Russland startet einen massiven nächtlichen Angriff auf die Ukraine: 650 Drohnen und 51 Raketen

HQ

Russland führte nur wenige Stunden bevor Kiew und Washington die Friedensverhandlungen fortsetzen sollten, einen massiven nächtlichen Angriff auf die Ukraine durch.

Laut ukrainischer Luftwaffe startete Moskau 650 Drohnen und 51 Raketen im ganzen Land, was landesweite Luftalarme auslöste. Die ukrainischen Verteidigungen fingen die meisten davon ab, aber 29 Standorte wurden getroffen, wobei mindestens acht Menschen verletzt wurden.

Energieanlagen und mehrere Wohngebiete wurden beschädigt, darunter Standorte in Kiew, Dnipro, Tschernihiw, Saporischschja, Odessa, Lwiw, Wolynen und Mykolajiw. Ein Bahnhofsgebäude in Fastiv wurde ebenfalls getroffen.

Die Ukraine und die Vereinigten Staaten setzen die Friedensverhandlungen fort

Russland sagte, seine eigenen Luftabwehrsysteme hätten über Nacht mehr als 100 ukrainische Drohnen abgeschossen. Unterdessen deuteten Berichte russischer Telegram-Kanäle darauf hin, dass die Ukraine die Rjasan-Ölraffinerie ins Visier genommen habe, obwohl die örtlichen Behörden nur Schäden an einem Wohngebäude und einem Industriegebiet bestätigten.

Die Ukraine hat die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur verstärkt, als Teil ihrer Strategie, den Kreml zu ernsthaften Friedenszugeständnissen zu drängen. Russland verfolgt weiterhin das Energienetz der Ukraine, während der Winter naht.

Die jüngste Eskalation erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ukrainische und US-amerikanische Beamte ihren dritten Tag der Gespräche beginnen, um einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Natürlich, wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie sich den untenstehenden Beitrag ansehen.