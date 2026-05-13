Russland startet einen massiven Drohnenangriff auf die Ukraine

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Mindestens sechs Menschen wurden getötet und mehrere weitere verletzt, nachdem die russischen Angriffe auf die Ukraine am Mittwoch verletzt wurden. Laut einer Erklärung ukrainischer Behörden war dies einer der intensivsten Angriffe seit langem, bei dem Drohnen und Raketen sowohl Zivilisten als auch Energieanlagen ins Visier nahmen.

Die Angriffe richteten sich unter anderem gegen Kiew, Dnipropetrowsk, Riwne und Iwano-Frankiwsk, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass Berichten zufolge in den vergangenen 24 Stunden über 800 Drohnen gestartet wurden.

Mehrere Gebäude und Teile des Stromnetzes des Landes sollen beschädigt worden sein, und die örtlichen Behörden beschreiben, wie umfangreiche Rettungsmaßnahmen an mehreren Standorten noch im Gange sind. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass die Ukraine Gegenangriffe gegen Infrastrukturziele innerhalb Russlands durchgeführt hat.