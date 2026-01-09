Russland startet eine hyperschall-Oreshnik-Rakete nahe der EU-Grenze zur Eskalation des Ukraine-Krieges

HQ

Russland hat bestätigt, dass es während eines großen nächtlichen Angriffs seine hyperschallartige Oreshnik-Rakete auf die Ukraine abgefeuert hat, was einen seltenen Einsatz der Waffe nahe der östlichen Grenze der Europäischen Union markiert und neue Alarmbereitschaft über die Kriegsüberschwemmungsrisiken auslöst.

Die Ukraine erklärte, die Rakete habe ein Ziel im Westen des Landes, nahe NATO-Gebiet, getroffen und wies Moskaus Behauptung zurück, der Abschuss sei eine Vergeltung für einen angeblichen ukrainischen Drohnenversuch gegen die Residenz von Präsident Wladimir Putin – eine Anschuldigung, die sowohl Kiew als auch Washington als falsch zurückgewiesen haben. Ukrainische Beamte bezeichneten Russlands Rechtfertigung als "absurd".

Russische Oreshnik-Raketen auf einem Sattelschlepper. Wie das Oreshnik-Raketensystem aussieht // Shutterstock

Obwohl der Oreshnik vom Kreml als nahezu unaufhaltsam bezeichnet wird, deuten erste Anzeichen darauf hin, dass die Rakete erneut inerte Sprengköpfe getragen haben könnte, was auf eine Machtdemonstration und nicht auf einen Angriff zur maximalen Zerstörung hindeutet. Dennoch warnten ukrainische Führungskräfte, dass der Einsatz einer solchen Waffe nahe Europas Grenzen eine ernsthafte Bedrohung für die regionale Sicherheit darstelle.

Der Start erfolgte parallel zu größeren russischen Angriffen, die Infrastruktur und Wohngebiete trafen, darunter in Kiew, wo die Behörden von Opfern, beschädigten Gebäuden und weit verbreiteten Heizausfällen unter Winterbedingungen berichteten.

Das Timing scheint bewusst zu sein: Der Angriff folgte auf jüngste Schritte europäischer Verbündeter, Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg festzulegen, darunter Gespräche über den Einsatz westlicher Truppen nach einem Waffenstillstand, Vorschläge, die Moskau bereits als "direkte Bedrohung" bezeichnet hat.

Andrii Sybiha zu X:

Russland behauptet, es habe eine ballistische Mittelstreckenrakete, die sogenannte "Oreshnik", gegen die Region Lwiw eingesetzt.

Ein solcher Angriff nahe der EU- und NATO-Grenze stellt eine ernste Bedrohung für die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent dar und eine Prüfung für die transatlantische Gemeinschaft. Wir fordern starke Reaktionen auf Russlands rücksichtslose Handlungen.

Wir informieren die Vereinigten Staaten, europäische Partner sowie alle Länder und internationalen Organisationen über die Details dieses gefährlichen Angriffs über diplomatische Kanäle.

Es ist absurd, dass Russland versucht, diesen Angriff mit dem gefälschten "Putin-Residenzangriff" zu rechtfertigen, der nie stattgefunden hat. Ein weiterer Beweis dafür, dass Moskau keine wirklichen Gründe für seinen Terror und Krieg braucht.

Putin setzt eine IRBM nahe der EU- und NATO-Grenze als Reaktion auf seine eigenen Halluzinationen ein – das ist wirklich eine globale Bedrohung. Und es verlangt globale Reaktionen.

Es müssen weitere Maßnahmen gegen die russische Tankerflotte ergriffen werden – und die USA haben Recht, hier zu handeln – sowie gegen Russlands Öleinnahmen, Programme und seine Vermögenswerte. Nicht nur in der EU, sondern weltweit.

Wir fordern alle verantwortlichen Staaten und internationalen Organisationen auf, russische Lügen aufzudecken und den Druck auf den Aggressor ohne Verzögerung zu erhöhen.

Wir werden internationale Maßnahmen einleiten – ein dringendes Treffen des UN-Sicherheitsrats, ein Treffen des Ukraine-NATO-Rats sowie Reaktionen innerhalb der EU, des Europarats und der OSZE.

Wolodymyr Selenskyj zu X:

In Kiew und der Region werden die Nachwirkungen des massiven russischen Angriffs noch verarbeitet. Alle notwendigen Dienste werden eingesetzt. Allein zwanzig Wohngebäude wurden beschädigt. Die Bergungsoperationen nach den Angriffen werden auch in der Region Lwiw und anderen Regionen unseres Landes fortgesetzt. Leider ist derzeit bekannt, dass allein in der Hauptstadt vier Menschen getötet wurden. Unter ihnen ist ein Mitglied der Rettungsmannschaft. Mein Beileid an ihre Familien und Angehörigen. Dutzende Menschen wurden verletzt. Es gab auch einen zweiten Angriff auf eines der Wohngebäude – genau zu dem Zeitpunkt, als die Ersthelfer nach dem ersten Angriff Hilfe leisteten.

Insgesamt gab es letzte Nacht 242 Drohnen. Es gab außerdem 13 ballistische Raketen, die Energieanlagen und zivile Infrastruktur angriffen, eine Oreshnik-Mittelstreckenrakete sowie 22 Marschflugkörper. Der Angriff fand genau zu dem Zeitpunkt statt, als es eine erhebliche Kältephase gab. Gerade gegen das normale Leben gewöhnlicher Menschen gerichtet.

Im Moment wird alles Mögliche unternommen, um die Heizungs- und Stromversorgung für die Menschen wiederherzustellen. Heute wird es eine Sitzung des Energieteams geben, bei der ich Berichte zu allen Details der Restaurierungsarbeiten erwarte – Zeitpläne, die notwendige Ausrüstung und die zuständigen Beamten.

Neben unserer zivilen Infrastruktur und Energieanlagen wurde letzte Nacht ein Gebäude der katarischen Botschaft von einer russischen Drohne beschädigt – Katar, ein Staat, der so viel dazu beiträgt, mit Russland zu vermitteln, um die Freilassung von Kriegsgefangenen und Zivilisten in russischen Gefängnissen zu sichern.

Eine klare Reaktion der Welt ist erforderlich. Vor allem von den Vereinigten Staaten, deren Signale Russland wirklich beachtet. Russland muss Signale erhalten, dass es seine Verpflichtung hat, sich auf Diplomatie zu konzentrieren, und jedes Mal, wenn es sich wieder auf Tötungen und die Zerstörung von Infrastruktur konzentriert, Konsequenzen spüren muss. Der heutige Angriff dient auch als sehr laute Erinnerung an alle unsere Partner daran, dass die Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung eine dauerhafte Priorität ist. Kein einziger Tag darf bei Lieferungen, Produktion oder Vereinbarungen verloren gehen. Heute werden wir unsere Partner auf allen Ebenen darüber informieren, was passiert ist und welche Maßnahmen wir benötigen. Danke an alle, die an der Seite der Ukraine stehen!