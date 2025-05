Russland startet dritte Nacht in Folge mit Angriffen auf die Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass die russischen Streitkräfte in der dritten Nacht in Folge Luft- und Drohnenangriffe in der Ukraine durchgeführt haben, die auf Kiew und mehrere umliegende Regionen abzielen, teilten ukrainische Regionalbeamte und Rettungsdienste mit.

Bei den Angriffen wurden Wohngebäude und Infrastruktur beschädigt, wobei einige Zivilisten verletzt wurden, während die ukrainischen Behörden das Abfangen zahlreicher Drohnen bestätigten. Zu den jüngsten Offensiven hat Moskau keine offizielle Antwort gegeben.