Russland startet den größten Drohnenangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn

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Russland hat seinen größten Luftangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn durchgeführt und insgesamt 948 Drohnen innerhalb von 24 Stunden gestartet, sagten ukrainische Beamte.

Laut ukrainischer Luftwaffe wurden allein tagsüber 556 Drohnen abgefeuert (eine ungewöhnliche Taktik), während die nächtlichen Angriffe Hunderte weitere Drohnen und Dutzende von Raketen umfassten. Trotz des Abfangens vieler von ihnen meldeten die ukrainischen Verteidigungen mehrere Direkttreffer im ganzen Land.

In der westlichen Stadt Lwiw beschädigte ein Streik das Bernhardinerkloster aus dem 16. Jahrhundert, das Teil eines UNESCO-gelisteten historischen Zentrums ist. Nahegelegene Wohngebäude gerieten in Brand, und mindestens 32 Menschen wurden verletzt.

An anderer Stelle, in Iwano-Frankiwsk, wurden zwei Menschen getötet und eine Entbindungsklinik beschädigt. Weitere Verluste wurden in Winnyzja gemeldet, während auch Ternopil direkte Treffer erlitt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, das Ausmaß der Angriffe zeige, dass Moskau nicht die Absicht habe, den Krieg zu beenden. Beamte stellten fest, dass Drohnen in großen, koordinierten Gruppen in den ukrainischen Luftraum eindrangen, was den geografischen Umfang der Angriffe insbesondere in westliche Regionen erweiterte, die zuvor weniger Angriffe hatten.

Die Eskalation erfolgt, während die Friedensgespräche ins Stocken geraten sind und die breitere geopolitische Lage weiterhin volatil bleibt, wobei der anhaltende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran die diplomatischen Bemühungen zusätzlich erschwert.

Der Krieg, der mit Russlands umfassender Invasion im Jahr 2022 begann, wird mit nahezu täglichen Angriffen fortgesetzt, sodass nur wenige Teile der Ukraine unberührt bleiben.