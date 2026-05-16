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Der Krieg in der Ukraine verschärft sich, da die Frühjahrstemperaturen steigen, und es scheint, als habe sich die neue Frontlinie nun von der Region Donezk nach Norden, in Charkiw, verlagert. In den letzten 48 Stunden wurden fast 300 direkte Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Bodentruppen gemeldet, während die Verteidigungsstreitkräfte behaupten, 22 km ukrainisches Gebiet zurückerobert zu haben.

Diese Information wurde gestern, am Freitag, von United24Media berichtet. Das russische Staatsmedium RIA hat jedoch inzwischen (über Reuters) berichtet, dass russische Truppen die beiden Dörfer Borova und Kutkivka eingenommen haben. Diese Berichte vom Schlachtfeld sind bisher nicht bestätigt.

Mehr als vier Jahre nach Beginn der russischen Invasion ukrainischen Territoriums ist der Konflikt noch weit davon entfernt, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Die Frontlinienpositionen bleiben weitgehend stabil, und es scheint keine nennenswerten Fortschritte in der globalen Diplomatie zu geben. Derzeit kontrolliert Russland etwa 20 % des ukrainischen Territoriums, und die Gesamtzahl der Todesopfer, einschließlich Kämpfer beider Seiten und Zivilisten, nähert sich nun zwei Millionen.