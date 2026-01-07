HQ

Berichten zufolge hat Russland ein U-Boot und andere Marineeinheiten entsandt, um einen von den USA verfolgt werdenden Öltanker zu eskortieren, was die Spannungen bezüglich der Durchsetzung westlicher Energiesanktionen stark erhöht.

Der Tanker, nun Marinera genannt (früher bekannt als Bella 1), hat wochenlang eine US-amerikanische Blockade umgangen, nachdem er iranische Gewässer verlassen und versucht hatte, Venezuela zu erreichen, um Öl zu laden. Laut Schiffsverfolgungsdaten nähert sie sich nun nordeuropäischen Gewässern, eine ungewöhnliche Route, die laut Analysten auf gezielte Bemühungen hindeutet, eine Abfangung zu vermeiden.

US-Überwachungsflugzeuge und Schiffe der Küstenwache haben das Schiff genau überwacht, das zuvor von Washington beschuldigt wurde, illegale Fracht im Zusammenhang mit der Hisbollah zu transportieren. Moskau hat darauf reagiert, indem es das Schiff neu beflaggt, diplomatische Proteste ausgesprochen und nun, laut Berichten, Marineeskorte eingesetzt hat.

Die Episode hebt die wachsenden Risiken einer Konfrontation auf See hervor, da Russland, Iran und Venezuela auf "Schattenflotten" angewiesen sind, um Öl unter Sanktionen zu transportieren, und während die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen verstärken, diese Ströme angesichts breiterer geopolitischer Spannungen zu stoppen.