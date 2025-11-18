Russland schießt zwei Drohnen ab, die sich Moskau nähern, Flughäfen stoppen vorübergehend Flüge

HQ

Russische Luftabwehr schoss am Dienstag zwei ukrainische Drohnen ab, die auf Moskau zusteuerten, sagte Bürgermeister Sergei Sobyanin. Rettungsdienste wurden am Einsatzort gemeldet, während die Behörden die Lage begutachteten.

Der Vorfall führte zu einer vorübergehenden Aussetzung aller Flüge in Sheremetyevo und Vnukovo, den beiden größten Flughäfen der Hauptstadt. Die russische Luftfahrtaufsicht bestätigte die Pause sowohl im eingehenden als auch im ausgehenden Verkehr.

Laut Reuters wurden bisher keine Opfer gemeldet, und die Behörden untersuchen mögliche Schäden durch die abgeschossenen Drohnen. Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...