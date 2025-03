Russland schiebt in Gesprächen mit den USA über die Ukraine alte Forderungen voran

HQ

Berichten zufolge hat Russland den Vereinigten Staaten bekannte Forderungen als Bedingung für die Beendigung seines Krieges in der Ukraine vorgelegt und erneut darauf bestanden, dass Kiew seine NATO-Bestrebungen aufgibt und ausländische Truppen von seinem Territorium verbietet, so Quellen (via Reuters).

Diese Bedingungen, die die in früheren Verhandlungen vorgebrachten und von westlichen Beamten weitgehend zurückgewiesenen Bedingungen widerspiegeln, haben die Frage aufgeworfen, ob Moskau wirklich offen für ein Friedensabkommen ist oder nur ein Druckmittel sucht, um seine Position zu stärken.

Amerikanische und russische Beamte haben in den letzten Wochen diskrete Gespräche geführt, doch die Vereinigten Staaten sind sich nach wie vor uneins, wie sie die Verhandlungen angehen sollen. Während einige frühere Vereinbarungen als möglichen Rahmen betrachten, argumentieren andere, dass ein neuer Ansatz erforderlich ist.

Unterdessen hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vorsichtig optimistisch über die Gespräche in Saudi-Arabien geäußert und angedeutet, dass ein möglicher 30-tägiger Waffenstillstand als Sprungbrett zu einem umfassenderen Abkommen dienen könnte.

Experten warnen jedoch davor, dass ein vorübergehender Waffenstillstand es Russland ermöglichen könnte, sich militärisch neu zu formieren, da die europäischen Staats- und Regierungschefs zunehmend besorgt über Washingtons veränderte Haltung unter Präsident Donald Trump sind. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.