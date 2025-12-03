Russland: "Nach fünfstündigen Gesprächen mit Trump-Gesandten ist noch viel Arbeit zu tun" beim Friedensabkommen für die Ukraine

HQ

Russland erklärte am Mittwoch, dass kein Kompromiss bei einem möglichen Friedensabkommen für die Ukraine erzielt wurde, nachdem Präsident Wladimir Putin fünf Stunden lang mit den Gesandten von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, in Moskau verhandelt hatte.

Das Treffen, das sich bis nach Mitternacht erstreckte, wurde als "konstruktiv" beschrieben, doch der Kreml erklärte, wichtige US-Vorschläge seien abgelehnt worden und große Arbeit bestehe noch aus. "Es gibt noch viel Arbeit zu tun," Kreml-Mitarbeiter Ushakow sagte Reportern mit.

Der Kreml-Mitarbeiter Juri Usschakow sagte, beide Seiten hätten territoriale Fragen besprochen, bestand jedoch darauf, dass keine Einigung erzielt wurde und einige amerikanische Formulierungen "nicht geeignet" seien. Derzeit ist kein Treffen zwischen Putin und Trump geplant.

Die Gespräche finden statt, während in Kiew und ganz Europa die Bedenken hinsichtlich Washingtons Herangehensweise an die Verhandlungen wachsen. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor jedem Deal, der hinter dem Rücken der Ukraine geschlossen werde, und sagte, der Prozess müsse "fair und offen" bleiben.

Trump bezeichnete den Krieg in Washington als "ein Chaos" und sagte, sein Team versuche, einen Weg zu finden, den Konflikt zu beenden, der sich nun im vierten Jahr befindet.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskov:

"Gestern fand zum ersten Mal ein direkter Meinungsaustausch statt. Manche Dinge wurden akzeptiert, andere als inakzeptabel markiert. Das ist ein normaler Arbeitsprozess, um einen Kompromiss zu finden. Derzeit wird auf professioneller Ebene gearbeitet. Auf Expertenebene sollten bestimmte Ergebnisse erzielt werden, die dann die Grundlage für Kontakte auf höchster Ebene bilden."