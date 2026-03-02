Russland sagt, es stehe wegen "offener Aggression" ständig mit dem Iran in Kontakt

HQ

Der Kreml gab am Montag bekannt, dass Russland nach dem, was er als "offene Aggression" gegen Teheran bezeichnet, kontinuierlich Kontakt zur iranischen Führung aufrechterhält. Sprecher Dmitri Peskov sagte, Russland sei "zutiefst enttäuscht" von den sich entwickelnden Ereignissen nach den von den USA geführten Angriffen, bei denen Irans Oberster Führer Ali Khamenei getötet wurde.

Der russische Präsident Wladimir Putin verurteilte Khameneis Tod als "zynischen" Mord, während das Außenministerium den USA und Israel vorwarf, den Nahen Osten "in einen Abgrund unkontrollierter Eskalation" gestürzt zu haben.

Peskov stellte fest, dass Moskau die Situation analysiert und seine eigenen Schlussfolgerungen überprüft, nachdem Washington trotz versprechender von Oman vermittelter Gespräche mit Angriffen fortgesetzt hat. Er fügte hinzu, dass Putin ein internationales Telefonat im Zusammenhang mit Iran tätigen sollte und dass Russland den Dialog sowohl mit Teheran als auch mit den betroffenen Staaten des Persischen Golfs fortsetzt...

Wie Peskov am Montag sagte (und wir zitieren):

Was die von Oman vermittelten Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran betrifft, so können wir sicherlich unsere tiefe Enttäuschung darüber äußern, dass die Lage trotz Berichten über bedeutende Fortschritte in diesen Verhandlungen dennoch zu offener Aggression geworden ist.

Ich kann nur sagen, dass wir in ständigem Kontakt mit der iranischen Führung stehen und die Lage in diesem Land diskutieren. Gleichzeitig setzen wir unseren Dialog mit der Führung der vom Konflikt betroffenen Länder, einschließlich der Golfstaaten, fort.