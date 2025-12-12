Russland sagt, es habe über Nacht 90 ukrainische Drohnen abgeschossen

HQ

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass seine Luftabwehr über Nacht 90 ukrainische Drohnen in mehreren Regionen und über dem Schwarzen Meer zerstört habe.

Lokale Behörden in Twer, nordwestlich von Moskau, berichteten von sieben Verletzten bei den Angriffen. In der Hauptstadtregion sagte Moskauer Bürgermeister Sergei Sobyanin, dass acht Drohnen abgefangen wurden, als sie sich der Stadt näherten.

Der Moskauer Flughafen Sheremetyevo stoppte vorübergehend die Abflüge, während die russische Luftfahrtbehörde erklärte, dass mehrere andere Flughäfen vorsichtshalber kurzzeitig geschlossen wurden. Details zum jüngsten Angriff tauchen nun auf, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...