Russland sagt, es arbeite an einem Frieden in der Ukraine, nachdem Trump "sehr wütend" und "sauer" auf Putin war

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der Kreml bestätigte am Montag, dass Russland und die Vereinigten Staaten trotz der jüngsten Spannungen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin aktiv an möglichen Friedensinitiativen in Bezug auf die Ukraine arbeiten.

Dies geschah, nachdem Trump seinen Ärger über Putins Kritik am ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Ausdruck gebracht und vorgeschlagen hatte, strenge Sekundärzölle auf russisches Öl einzuführen, falls keine Fortschritte bei einem Waffenstillstand erzielt werden. Mehr über Trumps Wut können Sie hier lesen.

Trotzdem bekräftigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag, dass beide Seiten weiterhin im Dialog seien. Die anhaltende Komplexität der Situation deutet darauf hin, dass Fortschritte Zeit brauchen könnten, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.