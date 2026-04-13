Russland sagt, die neue Rakete für den Start von Satelliten sei nach den letzten Tests bereit

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Die russische Raumfahrtbehörde hat angekündigt, dass ihre neue Sojus-5-Rakete sich in der Endphase der Tests befindet und nahezu einsatzbereit ist.

Laut Dmitry Bakanov, Leiter von Roscosmos, ist die zweistufige Trägerrakete "absolut bereit" und unterzieht sich den letzten Überprüfungen ihrer Systeme und Komponenten. Die Rakete ist dafür ausgelegt, Nutzlasten von bis zu 17 Tonnen in den Orbit zu transportieren und soll ältere Zenit-Raketen ersetzen.

Die Ankündigung erfolgte während einer Präsentation für Wladimir Putin, die vor dem Jahrestag von Juri Gagarins historischem Raumflug stattfand.

Sojus-5 wird in Partnerschaft mit Kasachstan im Rahmen des Baiterek-Projekts entwickelt, mit Starts vom historischen Kosmodrom Baikonur geplant. Es ist das erste neue russische Startfahrzeugprogramm seit 2014 und spiegelt Bemühungen wider, die Weltrauminfrastruktur des Landes zu modernisieren.