Russland rekrutiert ukrainische Minderjährige auf Telegram, um Sabotage durchzuführen, berichtet BBC

Russland rekrutiert ukrainische Kinder und Jugendliche über Telegram und andere Online-Plattformen, um Sabotage innerhalb der Ukraine durchzuführen, so eine neue Untersuchung (laut BBC). Der Bericht besagt, dass die ukrainischen Behörden mehr als 800 Personen identifiziert haben, die angeblich von russischen Betreuern angesprochen wurden, darunter mindestens 240 Minderjährige.

Beamte erklären, dass sich Rekrutierer auf schutzbedürftige Jugendliche konzentrieren und Geld für Brandstiftung, Bombenplatzierung oder Überwachung anbieten. Einige Kinder erhalten Berichten zufolge detaillierte Anweisungen über Messaging-Apps und werden ermutigt, Angriffe als Zahlungsnachweis zu filmen.

Mehrere Verdächtige sind bereits beim Umgang mit Sprengstoff gestorben, und Dutzende Minderjährige sehen sich nach ihrer Festnahme nun schweren Anklagen gegenüber. Der Bericht stellt außerdem fest, dass Rekrutierungsnachrichten in nicht zusammenhängenden Telegram-Gruppen erscheinen, einschließlich solcher, die sich an Arbeitssuchende oder Flüchtlinge richten.

Die ukrainischen Behörden warnen weiterhin Familien und Schulen vor den Risiken, während sie Kanäle überwachen, die trotz Entfernungsversuchen weiterhin aktiv bleiben.