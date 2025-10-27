Russland präsentiert seinen nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burevestnik

HQ

Wir haben die Nachricht erhalten, dass Russland einen Test seines nuklear angetriebenen Marschflugkörpers mit der Bezeichnung Burevestnik (den die NATO unter dem Codenamen Skyfall trägt) abgeschlossen hat, einer Waffe, die der Kreml als in der Lage beschreibt, bestehende Verteidigungssysteme zu umgehen und große Entfernungen zu überbrücken. "Es ist ein Unikat, das sonst niemand auf der Welt hat." Putin, der bei einem Treffen mit Generälen, die den Krieg in der Ukraine überwachen, in Tarnkleidung gekleidet war, sagte in einer vom Kreml am Sonntag veröffentlichten Äußerung. "Die sogenannte Modernität unserer nuklearen Abschreckungskräfte ist auf höchstem Niveau" Putin fügte hinzu.