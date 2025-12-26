Russland plant, innerhalb eines Jahrzehnts ein Kernkraftwerk auf dem Mond zu bauen

HQ

Russland plant, bis Mitte der 2030er Jahre ein Kernkraftwerk auf dem Mond zu errichten, um sein Mondprogramm und eine gemeinsame russisch-chinesische Forschungsstation zu unterstützen, teilte seine staatliche Raumfahrtagentur Roscosmos mit.

Roscosmos teilte mit, dass es einen Vertrag mit der Lavochkin-Vereinigung unterzeichnet hat, um das Projekt zu entwickeln, das Energie für Mondrover, wissenschaftliche Observatorien und die Infrastruktur der geplanten Internationalen Mondforschungsstation liefern soll.

Rosatom und das Kurchatow-Institut

Obwohl die Behörde die Anlage nicht ausdrücklich als nuklear bezeichnete, umfasst das Projekt das staatliche russische Atomunternehmen Rosatom und das Kurchatow-Institut, die führende nukleare Forschungseinrichtung des Landes.

Die Ankündigung erfolgt, während Russland versucht, sich nach Rückschlägen in den letzten Jahren, darunter das Scheitern seiner Luna-25-Mission 2023, die bei einem Landeversuch auf dem Mond abstürzte, wieder als bedeutende Weltraummacht zu etablieren.

Ein zentrales Ziel der langfristigen Weltraumstrategie Russlands

Roscosmos-Chef Dmitri Bakanow hat zuvor erklärt, dass die Errichtung eines Kernkraftwerks auf dem Mond ein zentrales Ziel der langfristigen Raumfahrtstrategie Russlands sei, ebenso wie die erneute Erforschung der Venus.

Die Vereinigten Staaten haben außerdem Pläne angekündigt, bis etwa 2030 einen Kernreaktor auf dem Mond zu installieren, was den wachsenden Wettbewerb unter den Weltraummächten unterstreicht. Internationale Regeln verbieten Atomwaffen im Weltraum, erlauben aber Kernenergiesysteme unter spezifischen Vorschriften.

Das erneute Interesse spiegelt den strategischen Wert des Mondes wider, einschließlich des potenziellen Zugangs zu Ressourcen wie Helium-3 und seltenen Erden, während Länder darum eilen, eine nachhaltige menschliche und wissenschaftliche Präsenz außerhalb der Erde zu etablieren.