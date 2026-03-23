Russland nimmt die ISS-Missionen mit dem Start von einer reparierten Startrampe am Kosmodrom Baikonur wieder auf

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Russland hat erfolgreich eine Sojus-Rakete von einer reparierten Rampe am Kosmodrom Baikonur gestartet und damit erstmals seit dem Schaden im letzten Jahr wieder Missionen zur Internationalen Raumstation schicken können.

Die Sojus-2.1a-Rakete brachte das Frachtraumschiff Progress MS-33 in den Orbit, mit einem Andocken in den kommenden Tagen, so die russische Raumfahrtagentur Roskosmos.

Die Startrampe war seit November außer Betrieb, nachdem sie bei einer früheren Mission mit einem bemannten Sojus-Raumschiff beschädigt wurde. Obwohl diese Mission die ISS sicher erreichte, ließ der Vorfall Russland mehrere Monate ohne seine primäre Startfähigkeit für Besatzungs- und Frachtmissionen zurück.

Obwohl es noch andere Startplätze gibt, war die reparierte Rampe die einzige, die Sojus-Missionen zur ISS bewältigen konnte, was ihre Rückkehr zu einem wichtigen Schritt zur Wiederherstellung des regulären Raumflugbetriebs machte.