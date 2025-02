HQ

Der russische Außenminister Sergej Lawrow machte am Mittwoch deutlich, dass Moskau niemals die Möglichkeit eines europäischen Friedenstruppeneinsatzes in der Ukraine in Betracht ziehen würde, und bezeichnete die Idee nicht nur als inakzeptabel, sondern auch als kontraproduktiv (via Reuters).

Seine Äußerungen erfolgten, als die europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer, über das Potenzial des Einsatzes von Friedenstruppen zur Überwachung eines Post-Konflikt-Abkommens diskutierten.

Lawrow beharrte darauf, dass ein solcher Einsatz die Zustimmung Russlands benötige, und da niemand Moskau in dieser Angelegenheit konsultiert habe, schien es bei dem Vorschlag weniger um Friedenssicherung als vielmehr um eine absichtliche Anheizung des Konflikts zu gehen.

Trotz der jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die darauf hindeuteten, dass Russland die Idee akzeptiere, wies Lawrow sie scharf zurück und bekräftigte Russlands Haltung zur Aufrechterhaltung der Kontrolle über die umstrittenen Regionen und kritisierte die angebliche Misshandlung russischsprachiger Menschen durch die Ukraine. Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich diese diplomatische Sackgasse verschieben wird.