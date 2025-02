HQ

Russland hat die Idee, die von der Ukraine kontrollierten Gebiete der Region Kursk gegen ukrainische Gebiete, die derzeit von Moskau besetzt sind, einzutauschen, entschieden abgelehnt, ein Vorschlag, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich in einem Interview mit dem Guardian gemacht hatte.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch, Russland werde niemals über sein eigenes Territorium verhandeln, und bekräftigte damit Moskaus Haltung, dass alle annektierten ukrainischen Regionen zu Russland gehörten.

Die Idee eines Landtauschs war Teil von Selenskyjs breiter angelegtem Ansatz für mögliche Verhandlungen, aber Russland, das fast 20 Prozent der Ukraine kontrolliert, hat deutlich gemacht, dass die ukrainischen Truppen in Kursk eher mit militärischer Gewalt als durch diplomatischen Austausch abgezogen werden.

Die Ablehnung kommt zu einer Zeit, in der die russischen Vorstöße in der Ukraine so schnell voranschreiten wie seit der Invasion im Jahr 2022 nicht mehr, wenn auch mit erheblichen Kosten für Personal und Ausrüstung, so Militäranalysten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Ablehnung auf die künftigen diplomatischen Bemühungen auswirken wird.