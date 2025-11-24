HQ

Der Kreml erklärte am Montag, dass Europas Gegenvorschlag zu Trumps 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine inakzeptabel sei, und bezeichnete den überarbeiteten Entwurf als "unkonstruktiv" und unvereinbar mit Russlands Position.

Der ursprüngliche Plan, Trumps 28-Punkte-Plan, der letzte Woche veröffentlicht wurde, weckte in Kiew und ganz Europa Bedenken, dass Washington Moskaus Forderungen bezüglich der NATO, territorialen Fragen und der Reihenfolge eines zukünftigen Abkommens näher gekommen sei.

Der außenpolitische Mitarbeiter des Kremls, Juri Usschakow, sagte Reportern, der europäische Vorschlag "funktioniert für uns nicht", und wies darauf hin, dass "viele" Elemente des US-Plans für Moskau akzeptabel erscheinen, obwohl einige noch weitere Diskussionen benötigen.

Präsident Wladimir Putin sagte am Freitag, dass die Vorschläge der Vereinigten Staaten die Grundlage für eine ausgehandelte Lösung bilden könnten, warnte jedoch, dass russische Truppen weiter vorrücken werden, falls Kiew ablehnt.

Yuri Ushakov:

"Der europäische Plan, auf den ersten Blick... völlig unkonstruktiv ist und für uns nicht funktioniert", sagt der außenpolitische Berater des Kremls Juri Usschakow Reportern in Moskau. Ushakov fügt hinzu, dass "nicht alle, aber viele Bestimmungen dieses (US-)Plans für uns durchaus akzeptabel erscheinen".