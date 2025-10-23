Russland lässt französischen Radfahrer frei, nachdem er bei einem Weltrekordversuch bei der Überquerung Eurasiens festgenommen wurde

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Sofiane Sehili von einem russischen Gericht freigelassen wurde, nachdem er für schuldig befunden wurde, die Grenze zu China illegal überquert zu haben, als er versuchte, den Weltrekord für die schnellste Fahrraddurchquerung des eurasischen Kontinents zu brechen.

Nach Angaben des Gerichts in der fernöstlichen russischen Region Primorje bekannte sich Sehili schuldig, wurde aber sofort freigelassen und von einer Geldstrafe von 50.000 Rubel (etwa 615 US-Dollar) verschont. Das Gericht ordnete auch die Rückgabe seiner Habseligkeiten an, darunter seinen Reisepass, sein Telefon, seine Kamera, seinen Navigator und sein Fahrrad.

Sehili, der für seine Langstrecken-Solofahrten bekannt ist, wurde Anfang September in der Nähe der russischen Grenze zu China festgenommen. Er hatte versucht, mit dem Fahrrad von Lissabon nach Wladiwostok zu fahren, eine Strecke, die sich über mehr als 13.000 Kilometer durch mehrere Länder erstreckt.

Der Franzose begann seine Reise am 1. Juli und legte dabei oft mehr als 300 Kilometer pro Tag zurück. Sein Ziel war es, den Rekord des Deutschen Jonas Deichmann zu übertreffen, der die Eurasische Überquerung in 64 Tagen, 2 Stunden und 26 Minuten absolvierte.

Bevor er sich dem Radsport widmete, arbeitete Sehili als freier Journalist, verliess den Beruf aber auf der Suche nach Abenteuern. In einem früheren Interview beschrieb er seine Philosophie einfach: "Ich werde fahren, bis ich nicht mehr kann. Bis ein Ozean vor mir liegt."