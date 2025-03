HQ

In einem zunehmend hitzigen Schlagabtausch haben russische Beamte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron scharf für seine jüngsten Äußerungen kritisiert, Russland sei eine Bedrohung für Europa. Macron bezeichnete den anhaltenden Ukraine-Konflikt in einer nationalen Ansprache als globalen Krieg, in dem Russland eine Hauptgefahr sowohl für Frankreich als auch für Europa darstelle (via Reuters).

Er schlug sogar vor, Frankreichs nukleare Abschreckung auf ganz Europa auszuweiten, ein Schritt, der in Moskau Besorgnis auslöste. Russische Abgeordnete, darunter Konstantin Kossatschow, haben Macrons Rhetorik als gefährlich fehlgeleitet abgetan und ihm vorgeworfen, mit übertriebenen Ängsten vor einer russischen Aggression unnötige Panik zu schüren.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, verglich Macron mit einer skurrilen Figur, die Lügengeschichten erzählt, und verspottete seine widersprüchlichen Aussagen weiter. Angesichts der weiter zunehmenden Spannungen betont Russland, dass die wahre Gefahr in westlichen Fehleinschätzungen liegt, und warnt davor, dass rücksichtslose Worte die Welt in einen katastrophalen Konflikt treiben könnten.