Die russische Botschaft in London wies am Dienstag die jüngsten britischen Sanktionen als illegitim und unwirksam zurück und argumentierte, dass viele der betroffenen Personen und Organisationen keine wirkliche Verbindung zum Konflikt in der Ukraine hätten (via Reuters).

Die Sanktionen, das größte Paket, das Großbritannien seit Beginn des Krieges verhängt hat, zielen darauf ab, Russlands militärische Lieferkette zu unterbrechen, indem sie auf Unternehmen weltweit abzielen, und Moskau hat London beschuldigt, die Spannungen in einem entscheidenden Moment der diplomatischen Bemühungen zu schüren.

Das Paket umfasst auch Strafen gegen den nordkoreanischen Verteidigungsminister und eine Bank in Kirgisistan, was die umfassenderen Bemühungen Großbritanniens zur Eindämmung des russischen Einflusses verstärkt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie effektiv diese Maßnahmen sein werden, um Moskaus Kurs zu ändern.