Russland kann unter strengen Auflagen 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten für den Wiederaufbau der Ukraine anbieten

Russland erwägt, bis zu 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen Staatsvermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, aber es wird verlangen, dass ein Teil dieser Mittel dem Fünftel des Territoriums zugewiesen wird, das derzeit vom Moskauer Militär gehalten wird, so drei Quellen (via Reuters).

Der Vorschlag, der sich noch in den frühen Gesprächen befindet, spiegelt Moskaus Bereitschaft wider, angesichts der sich hinziehenden Kriege zu verhandeln, obwohl unklar bleibt, ob dieses Thema bei den jüngsten Gesprächen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien angesprochen wurde.

Die Gruppe der Sieben erklärte im Jahr 2023, dass russische Vermögenswerte eingefroren bleiben, bis Moskau die Verantwortung für die in der Ukraine verursachten Zerstörungen übernimmt, während die Ukraine darauf besteht, dass Russland sich vollständig zurückziehen muss, bevor eine Einigung erzielt werden kann.

Westliche Regierungen debattieren weiterhin über die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen der Verwendung dieser Vermögenswerte, da Moskau davor warnt, dass ein solcher Schritt einen gefährlichen Präzedenzfall für die globale Bankensicherheit schaffen würde. Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich das Angebot Russlands in diplomatischen Kreisen durchsetzen wird.