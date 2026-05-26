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Russland scheint sehr besorgt um die Sicherheit seiner Bürger außerhalb der russischen Grenzen zu sein. Präsident Wladimir Putin hat nun ein Gesetz unterzeichnet, das den Einsatz militärischer Gewalt zum Schutz russischer Staatsbürger im Ausland erlaubt, wie von Meduza und YLE berichtet wird.

Dieses neue Gesetz wurde in der vergangenen Woche von vielen Medien berichtet und ist nun offiziell. Russland kann seine Soldaten ins Ausland entsenden, um russische Staatsbürger zu schützen, die mit Verhaftung, Inhaftierung, Prozess oder Verurteilung im Ausland oder vor internationalen Gerichten bedroht sind.

Es wird geschätzt, dass Russland versucht, noch härtere Maßnahmen zu rechtfertigen, um seine sogenannte Schattenflotte zu schützen, die sein Bestes tut, um Sanktionen zu umgehen.