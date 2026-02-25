Russland kann den Ukraine-Krieg bis 2026 aufrechterhalten | Bericht

HQ

Laut dem International Institute for Strategic Studies (IISS) wird erwartet, dass Russland seine Invasion der Ukraine im gesamten Jahr 2026 fortsetzt. Der Thinktank sagte, es gebe "wenig Anzeichen dafür", dass Moskaus Kriegsführung abnimmt, und wies auf Verteidigungsausgaben von 186 Milliarden Dollar im Jahr 2025 hin, was 7,3 % des BIP entspricht, mehr als doppelt so viel wie der US-Anteil und etwa dreimal so hoch wie der des Vereinigten Königreichs. Analysten hoben hervor, dass während die russische Wirtschaft sich verlangsamt, jahrelanger militärischer Aufstieg weiterhin Investitionen in Ausrüstung und Rekrutierung für unerbittliche Boden- und Luftangriffe ermöglichen.

Russlands Rekrutierung zieht zunehmend aus minderwertigen Pools, darunter Personen mit Gesundheits- oder Substanzproblemen, und die Opfer bleiben hoch, über 30.000 pro Monat laut britischen Schätzungen. Trotz dieser Belastungen behält der Kreml die Fähigkeit, das Einsatztempo anzupassen und überwältigende Verluste zu vermeiden, obwohl eine weitere Mobilisierung soziale Unruhen ähnlich wie im September 2022 riskieren könnte.

Das IISS machte außerdem Russlands Modernisierung von Drohnen und Raketen bekannt, darunter die Shahed-136, die Europa bis zu 2.000 km entfernt angreifen kann. Dies unterstreicht auch den dringenden Bedarf der NATO, Raketenabwehr- und Anti-Drohnen-Systeme zu stärken, obwohl die notwendigen langfristigen Verteidigungsausgaben schwierige Kompromisse für europäische Verbündete erfordern würden, da die militärische Abhängigkeit von den USA laut Bericht wahrscheinlich bis weit in die 2030er Jahre anhält...