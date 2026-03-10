Russland ist "bisher der einzige Gewinner" im Nahostkrieg, sagt der EU-Chef

HQ

Antonio Costa sagte am Dienstag, dass Russland derzeit das einzige Land sei, das vom Krieg im Nahen Osten profitiere, und warnte, dass der Konflikt Moskaus Position stärkt und vom Krieg in der Ukraine ablenkt.

Im Gespräch mit EU-Botschaftern in Brüssel sagte Costa, dass steigende Energiepreise Russland zusätzliche Ressourcen zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine verschaffen. Er wies außerdem darauf hin, dass militärische Fähigkeiten, die sonst Kiew unterstützen könnten, umgeleitet werden, da der Nahostkonflikt im Mittelpunkt steht.

Costa forderte alle Parteien in der Region auf, weitere Eskalationen zu vermeiden und die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Er warnte, dass anhaltende Kämpfe nicht nur den Nahen Osten, sondern auch Europa und die internationale Ordnung insgesamt bedrohen.

Wie Costa erklärte (über Reuters):

Bisher gibt es nur einen Gewinner in diesem Krieg – Russland. Sie gewinnt neue Ressourcen, um ihren Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren, da die Energiepreise steigen. Sie profitiert von der Umleitung militärischer Fähigkeiten, die sonst zur Unterstützung der Ukraine hätten entsandt werden können. Und sie profitiert davon, dass die ukrainische Front weniger aufmerksam wird, da der Konflikt im Nahen Osten im Mittelpunkt steht. Freiheit und Menschenrechte können nicht durch Bomben erreicht werden. Nur das Völkerrecht bestätigt sie. Wir müssen eine weitere Eskalation vermeiden.Ein solcher Weg bedroht den Nahen Osten, Europa und darüber hinaus.