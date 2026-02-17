Russland greift vor Friedensgesprächen auf das ukrainische Stromnetz

HQ

Russische Streitkräfte führten in der Nacht weitreichende Drohnen- und Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine durch, töteten drei Arbeiter und legten Strom und Heizung in mehreren Regionen lahm, sagten ukrainische Beamte. Die Angriffe fanden nur wenige Stunden vor Beginn der von den USA unterstützten Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau in Genf statt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff als kalkulierten Versuch, dem Energiesektor maximalen Schaden zuzufügen, und sagte, die Diplomatie müsse von "Gerechtigkeit und Stärke" unterstützt werden. Der stellvertretende Energieminister der Ukraine sagte, die drei Arbeiter seien getötet worden, als eine russische Drohne ihr Fahrzeug in der Nähe des Kraftwerks Slowiansk in einem Frontgebiet traf.

Die Infrastruktur, die die Schwarzmeerhafenstadt Odessa versorgt, erlitt laut dem privaten Energieunternehmen DTEK schwere Schäden, wobei die Reparaturen voraussichtlich erhebliche Zeit in Anspruch nehmen werden. Stromausfälle wurden in mindestens fünf Regionen gemeldet, ebenso wie Heizstörungen in Odessa und Sumy.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass Russland fast 400 Drohnen und 29 Raketen gestartet hat, wobei die meisten abgefangen, aber mindestens 13 Ziele getroffen wurden. Moskau hat seit Beginn der umfassenden Invasion im Jahr 2022 wiederholt das ukrainische Stromnetz ins Visier genommen und den Druck in den Wintermonaten verstärkt...