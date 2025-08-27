Russland greift ukrainische Energiestandorte in mehreren Regionen an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat in der Nacht eine Reihe von Drohnenangriffen auf die Energie- und Gasinfrastruktur der Ukraine gestartet, die mehrere Regionen betrafen und eine beträchtliche Anzahl von Einwohnern ohne Strom zurückließen.

"Wir betrachten die russischen Angriffe als Fortsetzung der bewussten Politik der Russischen Föderation, die zivile Infrastruktur der Ukraine vor der Heizperiode zu zerstören", teilte das ukrainische Energieministerium am Mittwoch mit.

Kritische Gasanlagen und Umspannwerke erlitten große Schäden, so dass die lokalen Behörden gezwungen waren, sich auf Notaufnahmen für die Wasser- und Gesundheitsversorgung zu verlassen. Die ukrainischen Streitkräfte fingen die Mehrheit der Drohnen ab, obwohl einige wichtige Ziele erreichten.

Beamte bezeichneten die Angriffe als Teil der anhaltenden Bemühungen, die zivile Infrastruktur vor der Heizperiode zu stören und den Druck auf ein Land zu erhöhen, das bereits mit Energieknappheit konfrontiert ist. Die Angriffe verdeutlichen die Verwundbarkeit des ukrainischen Energienetzes.