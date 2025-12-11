Russland greift Kremenchuk erneut mit Raketen und Drohnen an

HQ

Russland startete am frühen 11. Dezember einen weiteren nächtlichen Angriff auf die Stadt Kremenchuk in der Oblast Poltawa und traf sie mit Wellen von Raketen und Drohnen. Die Stadt, die am Dnipro-Fluss südöstlich von Kiew liegt, ist zu einem wiederholten Ziel russischer Angriffe geworden.

Die örtlichen Behörden erklärten, dass Energieanlagen erneut der Hauptfokus des Angriffs seien. Gouverneur Volodymyr Kohut berichtete, dass viele ankommende Ziele abgefangen wurden, aber Trümmer und mehrere direkte Treffer an mehreren Standorten Brände auslösten. Rettungskräfte wurden schnell entsandt, und bis zum frühen Morgen wurden keine Verletzten gemeldet.

Der Angriff folgt auf einen großen gemeinsamen Angriff am 7. Dezember, der wichtige Infrastruktur in der Stadt beschädigte. Der erneute Angriff unterstreicht Russlands anhaltenden Druck auf das ukrainische Energienetz, während der Winter voranschreitet.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass mehrere Gruppen von Drohnen über Nacht in Richtung der Stadt geschickt wurden, begleitet von einer ballistischen Raketenwarnung. Mindestens drei Raketen wurden Berichten zufolge abgefeuert, bevor in Kremenchuk Explosionen zu hören waren. Die Behörden erklärten, dass die Drohnenaktivität während des gesamten Angriffs anhielt und einer der konzentriertesten Angriffe auf die Stadt in diesem Monat darstellt.