Russland greift Kiew über Nacht an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die russischen Streitkräfte führten nächtlich einen koordinierten Beschuss von Drohnen und Raketen gegen Kiew durch, bei dem mehrere Einwohner, darunter Kinder, getötet und viele weitere in der ganzen Stadt verletzt wurden.

Insgesamt starben 4 Menschen und mehr als 20 wurden verletzt. In der Zwischenzeit wurden Wohnblöcke und andere Gebäude in mehreren Bezirken schwer beschädigt, Brände brachen aus und Rettungsteams arbeiteten sich durch die Trümmer, um Überlebende zu finden.

Die lokalen Behörden beschrieben den Angriff als systematisch, wobei Angriffe aus verschiedenen Richtungen kombiniert und zivile Gebiete ins Visier genommen wurden. Rettungskräfte sind weiterhin an Dutzenden von Orten in der Hauptstadt im Einsatz, während das Ausmaß der Zerstörung noch bewertet wird.