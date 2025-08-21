HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Bei einem der größten Luftangriffe im anhaltenden Ukraine-Konflikt haben die russischen Streitkräfte ein Sperrfeuer von Raketen und Drohnen abgefeuert, das westliche Regionen weit von der Frontlinie entfernt getroffen hat.

Wir haben bereits in einem früheren Beitrag über Opfer gesprochen. Jetzt wissen wir, dass eine große amerikanische Elektronikfabrik getroffen wurde, was zu Verletzten und einem Großbrand führte, während Beamte den Angriff als Angriff auf zivile Infrastruktur ohne militärische Notwendigkeit bezeichneten.

"Eine vollständig zivile Einrichtung, die nichts mit Verteidigung oder Militär zu tun hat", sagte Außenminister Andrii Sybiha. "Dies ist nicht der erste russische Angriff auf amerikanische Unternehmen in der Ukraine, nach den Angriffen auf die Boeing-Büros in Kiew Anfang des Jahres und anderen Angriffen."

Die Angriffe erfolgten nur wenige Tage nach diplomatischen Gesprächen in Alaska, bei denen die Ukraine die Verbündeten aufforderte, den Druck auf Moskau zu erhöhen. Der Angriff markiert eine scharfe Eskalation der russischen Angriffe, die mit den eigenen Langstreckenangriffen der Ukraine auf russischem Territorium zusammenfallen.