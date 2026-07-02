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In den frühen Morgenstunden des heutigen Morgens startete Russland eine Welle von Drohnen und Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, die mehr als 130 Gebäude beschädigte und 21 Zivilisten tötete, so die ukrainische Regierung im Gespräch mit Reuters.

Präsident Selenskyj, der sich auf Besuch in Irland befand, kehrte sofort ins Land zurück und warf den Verbündeten der Ukraine vor, die versprochenen Luftabwehrsysteme nicht rechtzeitig bereitgestellt zu haben, um solche russischen Angriffe zu verhindern.

"Wenn unsere Partner ihre Versprechen rechtzeitig eingelöst hätten, denke ich, hätten wir heute mehr Häuser und Leben retten können", sagte Zelenski. "Alles, was wir von unseren Partnern verlangen, ist einfach, das zu tun, was wir vereinbart haben. Wir verlangen nicht einmal mehr."

Das russische Verteidigungsministerium behauptet seinerseits, dass sich dieser Angriff gegen strategische militärische und Energieanlagen sowie auf den Flughafen Kiew selbst richtete. Sie berichteten außerdem, dass Russland seine Anstrengungen verdoppeln wird, um weiterhin Druck auf die Ukraine auszuüben und ihre militärischen Ziele zu erreichen, zu denen die vollständige Kontrolle über die Region Donezk gehört.

Da der NATO-Gipfel nächste Woche beginnen soll, hofft Selenskyj, mit Hilfe von Donald Trump, der Druck auf Wladimir Putin ausüben wird, Fortschritte auf eine diplomatische Lösung zu erzielen. Bis heute hat Putin sich geweigert, Friedensverhandlungen zu führen oder seine expansionistischen Ziele aufzugeben, die vor mehr als 123 Jahren mit der gewaltsamen Annexion der Krim-Halbinsel und anderer zuvor zur Ukraine gehörender Gebiete begannen begannen.