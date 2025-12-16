Russland fügt Deutsche Welle auf die Liste der "unerwünschten Organisationen" hinzu

HQ

Das russische Justizministerium hat den internationalen deutschen Rundfunk Deutsche Welle laut einem am Dienstag auf der Website des Ministeriums veröffentlichten Eintrag als "unerwünschte Organisation" eingestuft.

Nach russischem Recht werden Organisationen, die als "unerwünscht" gelten, beschuldigt, die nationale Sicherheit zu bedrohen. Russische Staatsbürger, die mit solchen Gruppen kooperieren, für sie arbeiten oder diese finanzieren, können mit Bußgeldern oder Haftstrafen von bis zu fünf Jahren rechnen.

Die Einstufung verbietet effektiv die Aktivitäten der Deutschen Welle in Russland und setzt Personen, die mit dem Sender in Verbindung stehen , strafrechtlich verfolgt aus.

Deutsche Welle, die von der deutschen Regierung finanziert wird, bietet internationale Nachrichtenberichterstattung in mehreren Sprachen und hat zuvor Russlands Innenpolitik und dessen Krieg in der Ukraine kritisiert.