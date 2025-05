HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bestätigte am Dienstag, dass sie immer noch an einem Entwurf eines Memorandums arbeite, in dem die Grundsätze für ein mögliches Friedensabkommen mit der Ukraine dargelegt werden.

"Russland arbeitet weiterhin an einem Entwurf eines Memorandums über einen zukünftigen Friedensvertrag, in dem eine Reihe von Positionen definiert werden, wie z.B. die Prinzipien der Regelung, der Zeitpunkt eines möglichen Friedensabkommens und ein möglicher Waffenstillstand für eine bestimmte Zeit."

Das Dokument enthält Berichten zufolge Vorschläge zu einem Zeitplan für einen Waffenstillstand und zu den Bedingungen der Beilegung und wird Kiew zur Verfügung gestellt, sobald es fertiggestellt ist. Der Kreml scheint entschlossen zu sein, einen Rahmen für die Verhandlungen zu schaffen, auch wenn konkrete Fortschritte ungewiss bleiben.