Russland hat sich erneut entschieden gegen ein Engagement der NATO in der Ukraine ausgesprochen und gefordert, dass das Bündnis sein Versprechen von 2008, dem Land schließlich eine Mitgliedschaft anzubieten, aufkündigt. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte kürzlich in einem Briefing, dass es nicht mehr ausreiche, den Beitritt der Ukraine einfach abzulehnen.

Stattdessen besteht Russland darauf, dass die NATO die auf einem Gipfel in Bukarest im Jahr 2008 gemachte Verpflichtung formell zurückziehen muss, in der es hieß, dass sowohl die Ukraine als auch Georgien eines Tages dem Bündnis beitreten könnten. Sacharowa betonte auch, dass die Ukraine zu ihrer Souveränitätserklärung von 1990 zurückkehren müsse und Neutralität, Nichtbeteiligung an Militärblöcken und einen nicht-nuklearen Status als einzigen Weg zur Sicherheit gelte.

Für Russland war die Erweiterung der NATO in postsowjetischen Staaten ein zentrales Problem, da Präsident Wladimir Putin die Vereinigten Staaten zuvor beschuldigt hatte, Russlands legitime Sicherheitsbedenken zu ignorieren. Trotz der Aufrufe zu Verhandlungen hat Russland deutlich gemacht, dass ein Friedensabkommen von der Ukraine verlangen würde, auf die NATO-Ambitionen zu verzichten, ohne dass größere territoriale Zugeständnisse auf dem Tisch liegen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.