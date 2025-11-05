HQ

Russland erklärte am Mittwoch, dass sich die ukrainischen Truppen, die in den umkämpften Städten Pokrowsk und Kupiansk eingeschlossen sind, ergeben sollten, da sie vollständig umzingelt seien und "keine Überlebenschance" hätten.

Moskau versucht seit 2024, Pokrowsk, das als "Tor zu Donezk" bekannt ist, im Rahmen seiner breiter angelegten Kampagne zur Eroberung der gesamten Donbass-Region zu erobern. Die ukrainischen Streitkräfte kontrollieren immer noch rund 10 Prozent des Gebiets, etwa 5.000 Quadratkilometer.

Einkreisungstaktiken und Verschiebung der Frontlinien

Im Gegensatz zu früheren Frontalangriffen hat Russland Zangenbewegungen eingesetzt, um ukrainische Stellungen in beiden Städten einzukreisen. Kleine, mobile Einheiten und Drohnenangriffe haben Logistikrouten ins Visier genommen und das geschaffen, was russische Militärblogger als "Grauzone" bezeichnen, Gebiete, in denen keine der beiden Seiten die volle Kontrolle hat, die aber für die Ukraine immer schwieriger zu verteidigen sind.

Schlachtfeldkarten zeigen, dass die russischen Truppen nur noch wenige Kilometer von der Einkesselung von Pokrowsk (in Russland als Krasnoarmejsk bekannt) entfernt sind und bereits einen bedeutenden Teil von Kupiansk halten, der entlang der Hauptstraße in die Stadt vorrückt.

Das russische Verteidigungsministerium wies die jüngste Behauptung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass nur 60 russische Soldaten in Kupiansk anwesend seien, zurück und behauptete stattdessen, dass die ukrainischen Einheiten in "Kesseln" gefangen seien und es keinen Ausweg außer der freiwilligen Kapitulation gebe.

Russland weitet Kontrolle über die Ostukraine aus

Fast vier Jahre nach Beginn des tödlichsten Konflikts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg setzt Russland seine Offensive zur Eroberung des gesamten Donbass fort, während es in den Regionen Charkiw und Dnipropetrowsk vorrückt.

Nach Angaben Moskaus kontrollieren die russischen Streitkräfte derzeit über 19 Prozent der Ukraine, etwa 116.000 Quadratkilometer. Pro-ukrainische Quellen schätzen unterdessen, dass Russland in diesem Jahr bisher mehr als 3.400 Quadratkilometer Territorium erobert hat.