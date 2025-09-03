Russland fliegt großflächige Luftangriffe auf die Ukraine, während Putin China besucht

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat in der Nacht Luftangriffe in der Ukraine durchgeführt, Verkehrsknotenpunkte und Wohngebiete getroffen, mehrere Eisenbahner ins Krankenhaus eingeliefert und Häuser beschädigt, wie die ukrainischen und polnischen Behörden am Mittwoch mitteilten.

Sowohl in den östlichen als auch in den westlichen Regionen ertönte stundenlang Alarm, während Polen Verteidigungsflugzeuge aktivierte, um seinen Luftraum zu sichern. Die Beamten warnten vor Verspätungen bei wichtigen öffentlichen Verkehrsmitteln, da Brände und Infrastrukturschäden die Beeinträchtigungen noch verschlimmerten.

Die Angriffe fielen mit der Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin an einer hochkarätigen Militärparade in China zusammen, bei der die Staats- und Regierungschefs das fragile Gleichgewicht zwischen Frieden und Konflikt in der Welt betonten.