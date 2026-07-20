Russland feuerte letzte Nacht mehr als 40 ballistische Raketen auf Kiew ab

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Bei einem der tödlichsten Angriffe auf Kiew seit Kriegsbeginn feuerte Russland letzte Nacht insgesamt 41 ballistische Raketen auf die ukrainische Hauptstadt ab. Laut Reuters gibt es einen bestätigten Todesfall und 16 schwer verletzte.

Der Angriff richtete sich gegen Wohngebäude, darunter ein Studentenwohnheim, mehrere Lagerhäuser, einen Supermarkt und eine U-Bahn-Station im Stadtzentrum.

Russland hat die Häufigkeit von Angriffen mit dieser Art von Raketen erhöht, für die die Ukraine derzeit einen Mangel an Abfangjägern hat. Trotzdem meldete die ukrainische Armee, 18 Raketen sowie 108 der 125 entdeckten Drohnen abgeschossen zu haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert seine Partner in den USA und Europa auf, die Lieferung von Luftabwehrsystemen zur Abwehr dieser Angriffe zu beschleunigen. Erst letzte Woche unterzeichneten die Ukraine und die Vereinigten Staaten eine Vereinbarung zur Herstellung von Patriot-Raketen, die Kiew bis Ende des Jahres produzieren möchte.