Russland erschöpft seine Goldreserven, da der Krieg immer kostspieliger wird

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Es gibt häufig Spekulationen über den Zustand der russischen Wirtschaft nach dem Krieg gegen die Ukraine und den vom Westen verhängten Sanktionen. Obwohl die Schätzungen darüber, wie ernst die Lage ist, stark variieren, gibt es dennoch Anzeichen dafür, dass die Dinge nicht ganz reibungslos zu laufen scheinen.

Dazu gehört auch die Tatsache, dass die russische Zentralbank derzeit große Mengen ihrer Goldreserven verkauft. Der Goldpreis ist heute hoch, und in den letzten vier Monaten hat Russland 28 Tonnen dieses Edelmetalls verkauft, was den größten Rückgang seit 2002 darstellt. Berichten zufolge werden die Mittel verwendet, um Budgetlücken zu schließen, und nicht für Investitionen.

Analysten glauben nun, dass die Goldverkäufe darauf hindeuten, dass Russland keine Möglichkeiten mehr haben, das Land und den Krieg zu finanzieren, und dass die Goldreserven eine Art letztes Mittel sind.