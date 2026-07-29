Russland erlässt einen internationalen Haftbefehl gegen den Gründer von Telegram

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Pavel Durov, der Gründer des Messaging-Dienstes Telegram, wurde von Russlands Bundessicherheitsdienst (FSB) wegen der Förderung terroristischer Aktivitäten angeklagt. Ein internationaler Haftbefehl gegen Durov wurde erlassen.

Kurz nach Ausstellung des Durchsuchungsbefehls zeigte der offizielle Twitter/X-Account von Telegram ein Bild von Durov, der mit dem Mittelfinger auf die Kamera zeigte. Von Seiten von Telegram wurde kein weiterer Kommentar abgegeben. Der FSB würde Durov inhaftieren, weil Telegram es versäumt, Material zu entfernen, das "von ukrainischen Spezialdiensten sowie von terroristischen und extremistischen Organisationen zur Vorbereitung und Koordination von Sabotage- und Terrorismusakten, Massenmorden und Cyberbetrugsoperationen innerhalb der Russischen Föderation verwendet wird", so Reuters.

Telegram, das über 1 Milliarde Nutzer hat, wurde auf beiden Seiten des Russland-Ukraine-Krieges genutzt. Russland hat versucht, Telegram durch seine staatlich geförderte MAX-App zu ersetzen. Der Kreml und andere staatliche Organe posten weiterhin auf Telegram.

Durov wird auch von den französischen Behörden untersucht, wegen Vorwürfen, Telegram habe wenig zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten auf der Plattform unternommen. Durovs Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt, und er bestreitet jegliches Fehlverhalten.