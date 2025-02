Russland deutet an, dass sich Europa an den Friedensgesprächen mit der Ukraine beteiligen wird Aber es deutet an, dass eine Einigung noch in weiter Ferne liegt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass Europa zwar letztendlich eine Rolle bei den Friedensgesprächen im Ukraine-Konflikt spielen wird, es aber noch zu früh ist, um substanzielle Fortschritte zu erzielen. In einem kürzlichen Interview (via Reuters) betonte Putin die Notwendigkeit, zunächst Vertrauen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, den Hauptakteuren in dieser Phase, aufzubauen. Obwohl die ukrainischen und europäischen Staats- und Regierungschefs von den ersten Gesprächen in Saudi-Arabien ausgeschlossen wurden, machte Putin deutlich, dass die europäische Beteiligung von entscheidender Bedeutung sein wird, sobald eine Lösung Gestalt annimmt. Er zeigte auch, dass es eine Offenheit dafür gebe, mit den Vereinigten Staaten über tiefe Kürzungen der Militärausgaben zu sprechen, mit der Möglichkeit, dass China später an den Verhandlungen teilnimmt. Trotz eines gewissen Optimismus von US-Präsident Donald Trump über ein schnelles Ende des Krieges deuten Putins Äußerungen darauf hin, dass der Weg zum Frieden noch lang sein könnte. Im Moment bleibt abzuwarten, wie schnell die Diplomatie bei der Beendigung des Krieges vorankommen kann.