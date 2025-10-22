Russland bombardiert Kindergarten in Charkiw mit Kindern darin

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein russischer Drohnenangriff am Mittwochmorgen einen Kindergarten in Charkiw getroffen hat, ein Feuer ausgelöst und nach Angaben der ukrainischen Behörden Opfer gefordert hat. Bei dem Angriff starb ein Erwachsener und mehrere weitere wurden verletzt, während Dutzende von Kindern unverletzt, aber Berichten zufolge unter Schock evakuiert wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff als einen weiteren vorsätzlichen Akt der Aggression gegen Zivilisten und nannte ihn eine Beleidigung für diejenigen, die Frieden suchen, während ukrainische Beamte den Angriff als Teil eines wachsenden Musters wahlloser Angriffe auf zivile Infrastruktur bezeichneten. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!