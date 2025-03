Russland blockiert Telegram in zwei Regionen wegen Sicherheitsbedenken

HQ

Die Behörden in zwei russischen Regionen, Dagestan und Tschetschenien, haben die Messaging-App Telegram aus Sicherheitsgründen blockiert, nachdem berichtet wurde, dass sie von Feinden für die Organisation militanter Aktivitäten genutzt werden könnte, so die staatliche Nachrichtenagentur TASS (via Reuters).

Diese Entscheidung, die auf Bundesebene gebilligt wurde, folgt auf eine Zunahme militanter islamistischer Aktivitäten, darunter gewalttätige Ausschreitungen am Flughafen Machatschkala im Jahr 2023, die durch Telegram-Nachrichten angeheizt wurden.

Obwohl Telegram in der Vergangenheit Maßnahmen gegen die Verbreitung schädlicher Inhalte ergriffen hat, wird die App weiterhin von russischen Beamten unter die Lupe genommen, wobei einige darauf hindeuten, dass sie in Zukunft entsperrt werden könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.