Russland bestreitet, dass der Friedensprozess in der Ukraine in eine Sackgasse geraten ist Trotz Trumps scharfer Kritik und der erneuten Waffenlieferungen der Vereinigten Staaten an die Ukraine besteht Russland darauf, dass die Verhandlungen auf dem Tisch bleiben.

HQ Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der Kreml hat nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und der Entscheidung der Vereinigten Staaten, die Waffenlieferungen an Kiew wieder aufzunehmen, Andeutungen zurückgewiesen, dass die Friedensgespräche über die Ukraine in eine Sackgasse geraten seien.

Peskow: "Wir haben wiederholt gesagt, dass es für uns besser wäre, unsere Ziele mit friedlichen politischen und diplomatischen Mitteln zu erreichen, aber solange dies nicht geschieht, wird eine spezielle Militäroperation fortgesetzt, und die Realität vor Ort ändert sich jeden Tag."

Moskau bekräftigte seine Bereitschaft zu einer Lösung und erklärte, es warte noch auf eine Antwort der Ukraine auf eine neue Gesprächsrunde. Unterdessen prägt die russische Militäroperation nach dem bisher größten Drohnenangriff des Krieges weiterhin die Situation vor Ort. Panorama-Stadtbild mit Blick auf den Fluss Moskau, Aussichtsplattform und den Moskauer Kreml, malerische Orte: Moskau, Russland - 29. Juli 2022 // Shutterstock