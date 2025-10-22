HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Russland hat bekräftigt, dass die Vorbereitungen für ein mögliches Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump noch im Gange sind, auch wenn die Vereinigten Staaten zuvor angedeutet hatten, dass die Gespräche beendet sein könnten.

Kreml-Beamte betonten, dass noch kein Datum festgelegt worden sei und betonten, dass eine sorgfältige Planung unerlässlich sei. Beiden Staatschefs wird nachgesagt, dass sie sich darauf konzentrieren, Treffen zu vermeiden, die Zeit verschwenden würden, während Moskau an seiner etablierten Haltung zur Ukraine festhält.

Russische Diplomaten und Ungarn bestätigen nun, dass die Vorarbeit stetig voranschreitet, und signalisieren, dass die Verhandlungen trotz früherer Skepsis aus Washington am Leben bleiben.